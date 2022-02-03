Безус признался, что планирует поддержать сборную Украины в матче с Россией

Представитель футбольной команды «сине-желтых» намерен поболеть за футзальную в полуфинале Евро-2022

Роман Безус / Фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины по футболу Роман Безус сообщил, что планирует присутствовать на матче полуфинала футзального Евро-2022. В нем «сине-желтые» встретятся с Россией.

Слежу ли за Евро-2022? А как же! Наши ребята – молодцы, здорово играют. Я, вот, думаю попасть на полуфинал, на матч Украина – Россия. Мне до Амстердама 250 километров, но пока не знаю, каким будет график тренировок.

Лучший бомбардир сборной Украины по футзалу Михаил Зварич отметил, что команда старается не вспоминать политическую ситуацию перед игрой с Россией.