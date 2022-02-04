День полуфинала Евро Украина – Россия. Когда спорт точно не вне политики

На кону стоит уж больно много

Сборная Украины после выхода в полуфинал Евро-2022 / Фото - УАФ

Пять подряд. Ровно столько раз сборная Украины по футзалу вылетала с чемпионата Европы на стадии 1/4 финала.

Серии пенальти с Азербайджаном и Хорватией в 2010-м и 2012-м годах. Боевые матчи с Португалией и Испанией в 2014-м и 2018-м. И то самое обидное поражение от хозяев Евро-2016 Сербии. Мы пропустили на самой последней секунде встречи.

Игроки упали на паркет, смотрели в потолок и не понимали, за что им все это.

И вот, ЧЕ на котором, казалось, все идет не так, как надо, мы прорвались в полуфинал. Первый для нас за 17 лет.

Отмена контрольных матчей, старт из ненужного поражения от Нидерландов, положительные тесты на коронавирус, из-за которых выпала треть состава, напряженка перед и во время игры с Португалией, сложный четвертьфинал с Казахстаном – и вот мы, в шаге от финала.

Но это тот матч, в котором хочешь-не-хочешь, спортивная составляющая отходит едва ли не на второй план.

Соперник сборной Украины по полуфиналу – сборная России. И это в период, когда даже призеры Олимпиады переживают из-за российский войск на границах нашей страны. Парням не позавидуешь – на их плечи взвалилась двойная, если не тройная ответственность.

Правда, сами футзалисты пытаются концентрироваться исключительно на спортивной стороне вопроса. На кону ведь стоит, как минимум, серебро Евро. А это, согласитесь, немало.

Игорь Корсун: «Что для меня полуфинал Евро? Это мечта, невероятные эмоции, мы очень много для этого работали и наконец-то вышли в полуфинал. Я думаю, хватит и сил и эмоций, потому что это полуфинал чемпионата Европы. Такое действо может случиться только раз в жизни или вообще не произойти».

Петр Шотурма: «Ощущения – будто во сне. Сначала мы думали, что это невозможно, но после матча с Португалией проанализировали свою игру и увидели, что мы можем играть со всеми соперниками. В полуфинале будем играть с такой же самоотдачей, как с Казахстаном. Будем отдавать все за свою Украину».

И вы же видели, как на радостях от выхода в полуфинал наши парни затянули в автобусе «Червону руту». Даже, казалось бы, всегда сдержанный Александр Косенко дал волю эмоциям:

Вы можете спросить, почему сборные Украины и России не развели. И ответ достаточно прост – их разводили. На самом деле, во время жеребьевки группового этапа эти команды попали в один квартет. Но в UEFA этого не допустили. В четвертьфинале сборные сойтись тоже не могли. А вот дальше…

Представьте, если бы в UEFA решили разводить сборные Украины и России и в полуфинале. Это мог быть выстрел самим себе в ногу – обе команды могли бы пройти в финал. И тогда уровень напряжения был бы еще выше.

Сейчас в Союзе европейских футбольных ассоциаций надеются на то, что этот матч пройдет гладко. Но все равно ужесточают меры безопасности:

«UEFA ожидает от обеих команд честной игры как на поле, так и за его пределами. Нидерландский оргкомитет при поддержке UEFA делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность мероприятия, и, в связи с этим, работает над реализацией конкретных планов безопасности».

Помимо этого, все понимают, что этот матч вызвал куда больший резонанс, нежели любой другой полуфинал футзального Евро. Почему-то разговоров о встрече Португалия – Испания куда меньше. Хотя там между собой встречаются действующий чемпион мира и Европы против двукратных чемпионов мира и семикратных – Европы.

Впрочем, какие «почему-то». Все прекрасно понимают, почему в наших широтах этот, казалось бы, более статусный матч остается в тени. А о встрече Украина – Россия говорят все. Даже те, кого, возможно, не хотелось бы слышать.

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев:

«От полуфинала ЧЕ по мини-футболу с Украиной не ждем ничего, кроме игры. Никакой политики. Провокации? Кому хочется, пусть говорят о провокациях».

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина:

«От этого матча нужно ждать нормальной спортивной игры. Если будут нарушения, для этого есть судья и регламент соревнований. Политические разговоры всегда были, есть и будут. Хотя мы говорим, что спорт вне политики».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков:

«Сойдутся две мини-футбольные команды, а не страны. Страны, слава богу, пока не сходятся. В четвертьфинале была Грузия — тоже не самая дружественная страна. Я бы не концентрировал внимание игроков на том, что это будет Украина. Надо делать акцент на сильных и слабых сторонах соперника. С этой командой надо сыграть хорошо с точки зрения тактики, физики и характера. Важно не перекачать наших игроков политикой, не зацикливаться на ней, а сыграть нагло, сыграть первым номером. Нужно подавить соперника. Если начнем бояться, то ничего хорошего не будет».

Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич:

«Думаю, что матч с Россией, несмотря на агрессию соседа, все же, состоится. Поэтому нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества, сыграть дисциплинированно и постараться нивелировать преимущество натурализированных бразильцев в составе соперника в технической подготовке. Чувствуется, что в сборной Украины – отличный микроклимат, это именно тот случай, когда она сильна – командой. И уверен, что в сражении с россиянами каждый из наших игроков приложит максимум усилий для достижения победы».

Бывший игрок сборной Украины по футболу Максим Калиниченко:

«Неспортивное напряжение будет однозначно. Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Футболисты будут играть на победу и не думать, против кого играют. Они будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы».

Меценат Юрий Сапронов:

«Это будет не просто матч. Мотивация? Матч смерти? Соперник сборная РФ... Только не надо про спорт вне политики. Спорт – это большая политика».

Но, помимо исключительно психологической накачки, судя по всему, в этой встрече будет еще и финансовая мотивация.

Один из российских Telegram-каналов написал, что Российский футбольный союз намерен удвоить премиальные для своей команды – гарантированные 1,5 миллиона рублей каждому игроку за проход Украины. В случае победы и в финале – 2 миллиона рублей. Позже глава Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев заявил, что это неправда:

«У нас никогда какие-то отдельные матчи, если это Украина или какой-то другой матч, не выделялись отдельно. Российским футбольным союзом были созданы общие условия, которые были озвучены еще до начала [турнира]».

Впрочем, в Ассоциации футзала Украины ему уже успели ответить. Сергей Владыко, которому вчера был День рождения, дал понять, что победа над Россией не останется незамеченой:

«Финансовая мотивация была предусмотрена и ранее за успешное выступление на турнире. Но в случае победы над Россией, есть предприниматели, которые готовы увеличить премию для команды. Но я считаю, что наши ребята и так уже выступили очень удачно на Евро, поэтому дополнительные бонусы уже заработали».

Это будет действительно больше, чем матч. Сражение, которое выйдет за пределы паркета. Но стоит не забывать, что это просто игра. Да, на кону стоит многое – финал Евро. Но это просто матч. И хочется, чтобы наши парни им насладились. Не каждый день ты получаешь возможность играть в полуфинале чемпионата Европы.

Так что, 4 февраля, 18:00. Амстердам. Это время и место, где решится судьба путевки в финал чемпионата Европы. Украина против России.

P.S. Александр Косенко уже играл за золото в качестве футзалиста. Хочется пожелать, чтобы он попробовал, каково это еще и в качестве главного тренера.