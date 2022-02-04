Косенко: «Приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех победой над Россией»
«До перемоги!» Малиновский поддержал сборную Украины перед игрой с Россией
«Сине-желтые» сыграют в полуфинале Евро-2022
16:50
Фото: УАФ
Сборная Украины 4 февраля сыграет против России в полуфинале Евро-2022.
Перед игрой команду поддержал игрой футбольной сборной Украины Руслан Малиновский. Он пожелал удачи «сине-желтым» в своем Twiter.
До перемоги! @UEFAFutsal pic.twitter.com/SeLG9KF3ou— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) February 4, 2022
Игра состоится в 18:00.
Комментарии 0