Экс-тренер сборной Украины: «Верю, что наша команда победит Россию в полуфинале»

Геннадий Лисенчук / Фото - УАФ

Бывший тренер сборной Украины Геннадий Лисенчук поделился ожиданиями от матча полуфинала Евро-2022 против России. Ранее специалист 18 лет возглавлял «сине-желтых».

Что касается очередного противостояния, то оно пройдет в сложных условиях. Все же, надеюсь, что политики не помешают его проведению и пусть победит сильнейший. Верю, что это будет наша сборная. За исключением стартового матча - с Нидерландами, где, наверное, не обошлось без переоценки своих возможностей, в остальных поединках наши ребята действовали на высоком уровне.

Рад за тренера – Александра Косенко, который в свое время был лидером сборной, а сейчас показывает себя с наилучшей стороны на тренерском мостике. Сейчас за сборную выступает сразу пять игроков, которые начинали еще у меня, в частности, капитан Петр Шотурма дебютировал в 2010 году. Так что нашей сборной опыта не занимать и если ей в пятницу удастся сыграть в свою игру, активно прессингуя, нагнетая темп, то сможет склонить чаши весов в свою пользу.

Кстати, в свое время мне советовали натурализовать группу бразильцев, как это сделали в той же России, но я категорически отказался. Сказал, что сборная Украины будет добиваться я побед своими силами. И оказался прав.