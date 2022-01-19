Евро-2022. Португалия совершила камбэк с 0:2 в матче с Сербией в группе Украины

«Сине-желтые» игру с Нидерландами проведут позже

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В первом туре группового этапа футзального Евро-2022 сборная Португалии переиграла Сербию.

Это был матч-открытие турнира. В нем не обошлось без интриги. Сербы отлично начали встречу, забив сразу два мяча.

Однако на дубль Пршича, соперник ответил четырежды. Отличились Паулета, Варела, Жезуш и Пако.

Португалия возглавила группу A с тремя очками. Нидерланды и Украина свой матч проведут позже.

Евро-2022. Группа A, первый тур

Сербия – Португалия 2:4

Пршич, 2 (пен.), 7 – Паулета, 11, Варела, 19, Жезуш, 26, Пако, 26