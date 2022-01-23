Евро-2022. Сербия – Украина. Видео трансляция

Суперлига. «Белый Барс» – «Донбасс». Видео трансляция
13:00
В воскресенье, 23 января, сборная Украины проведет свой второй матч на Евро-2022. В соперниках – сборная Сербии.
Обе команды проиграли свои первые матчи. Сербия уступила Португалии (2:4), а Украина – Нидерландам (2:3).
Между собой команды играли дважды. Обе встречи выиграли Сербы. Впервые – в четвертьфинале Евро-2016 (1:2), а во второй раз в отборе на ЧМ-2020 (2:5).
Трансляция матча Сербия – Украина начнется в 15:30 и будет доступна по этой ссылке.
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