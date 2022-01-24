Косенко: «С Сербией мы выложились полностью и оставили силы на Португалию»
Форвард сборной Украины: «Мы хорошо подготовились к Сербии и изучили соперника»
Сборная одержала первую победу на Евро-2022
13:32
Фото: УАФ
Нападающий сборной Украины Михаил Зварыч прокомментировал УАФ победу над Сербией (6:1) в матче Евро-2022.
«Мы хорошо подготовились и изучили соперника. Кроме того, мы были очень мотивированы играть против такой сильной команды, как Сербия.
Мы хорошо выступили сегодня как команда, а также ощущали поддержку всей страны».
Зварыч в этом матче оформил дубль.
28 января Украина сыграет с Португалией в последнем матче группы.
Комментарии 0