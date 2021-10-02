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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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Футзальный матч в Харькове завершился побоищем

«Viva Cup» и «Энергия» обеспечили жаркую концовку
Футзал
2 октября 20:36
Футзальный матч в Харькове завершился побоищем
Фото: Корреспондент

В 5-м туре чемпионата Украины по футзалу в Харькове «Viva Cup» принимала львовскую «Энергию».

После первого тайма побеждали хозяева поля, но во втором тайме «Энергия» сумела забить два мяча и выйти вперед.

В концовке встречи случилась потасовка, в которой принимали участие даже члены тренерского штаба двух команд. Арбитрам матча пришлось удалять нескольких игроков с двух сторон.

Отметим, что «Viva Cup» сумела забить за секунду до конца тайма и вырвала ничью – 2:2. Во время празднования ничьей игроки команды хозяев показывали нецензурные жесты в адрес соперника.

Ранее определились финалисты чемпионата мира по футзалу.

Петр Приходько
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