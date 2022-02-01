Героическая игра голкипера сборной Грузии не лишила зрителей полуфинала Украина – Россия
В четвертьфинале футзального Евро-2022 сборная России переиграла Грузию.
Первый тайм завершился без голов. Отличную игру на линии показывал Купатадзе, совершив целый ряд сейвов.
Несколько раз мяч попадал в каркас ворот грузин. Однако после перерыва Ниязов все же открыл счет.
Довольно быстро Петри удалось вернуть равновесие. Но Чишкала снова вывел свою команду вперед. В концовке уже Путилов выручил свою команду, а автор второго гола поразил пустые ворота, оформив дубль.
Россия вышла в полуфинал турнира, где встретится с Украиной. Ранее «сине-желтые» прошли Казазхстан (5:3).
Евро-2022, четвертьфинал
Россия – Грузия 3:1
Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Петри, 24
Россия: Путилов, Антошкин, Чишкала, Давидов, Робиньо. Запасные: Замтарадзе, Абрамович, Абрамов, Афанасьев, Милованов, Ниязов, Нандо, Паулиньо, Соколов.
Грузия: Купатадзе, Петри, Рониньо, Вилиан, Шагинья. Запасные: Элисандро, Гавтадзе, Кекелия, Куртанидзе, Себискверадзе, Тодуа, Топхурия, Букия.Предупреждения: Антошкин – Элисандро, Купатадзе
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