Главный тренер сборной Украины: «Выход в полуфинал Евро – уже большое достижение для нас»

Команда Косенко переиграла Казахстан

Александр Косенко / Фото: УАФ

Тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал победу над Казахстаном (5:3) и выход команды в полуфинал Евро-2020. Его цитирует пресс-служба УАФ.

– Сейчас даже тяжело говорить. Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижение. Я горжусь своей командой — не только футзалистами, но и проделавшими эту работу. Мы прошли в полуфинал, будем готовиться и настраиваться.

Конечно, эмоции положительные. Выход в полуфинал – для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра приступим к подготовке, пересмотрим матч наших соперников.

Хорошо, что у нас будет на один день больше для восстановления. Он нам очень необходим, поскольку игрокам пришлась очень большая нагрузка. Самая главная задача сейчас — насладиться победой и восстановить силы для удачного выступления в полуфинале.

– Вам удалось остановить Казахстан. В чем был секрет этого?

– Секрета ни одного не было. Ребята выполняли свою работу на 200 процентов, преподавалось. Удача повернулась к нам лицом, мы забили голы, казахи где-то не реализовали свои моменты, нас выручил Кирилл Цыпун – вместе по крупицам это и принесло нам победу.

– Когда вы поверили, что сборная Украины вышла в полуфинал?

– Когда переживаешь за ребят и за результат, даже не задумываешься о таком. Мы вели 3:0, потом счет стал 3:2 – никогда о чем-то думать. Даже по преимуществу в три гола мы ребят просили, чтобы они не думали, что уже победили. В футзале все может быть, есть много примеров, когда за 10 секунд забивали два гола.

- Насколько трудно подбирать четверки, учитывая, что игроки постоянно вылетают?

– Некоторые коррективы приходится вносить. Слава богу, что первая четверка сохранилась, как и вторая, с небольшими переменами. Делаем одну-две смены. Мы пробуем разные сочетания, в частности, в товарищеских матчах, поскольку понимаем, что во время игры может случиться что угодно. Кто получит травму, кто не войдет в игру…

Конечно, неудобства есть, но это не главный момент, ведь все игроки рвутся в бой. Я хочу сказать, что горжусь своей командой, принесшей эту победу Украине. Своей самоотдачей она ее заслужила. Мы не собираемся на этом останавливаться.

– Кого вы хотели бы видеть своим соперником в полуфинале?

– Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает команда, которую ты будто бы хотел видеть, потом возникает определенная недонастройка и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого болеть, а будем смотреть матч. Всей командой просмотрим эту игру, разберем и будем готовиться к следующему сопернику.

- Вы думаете о финале и титуле?

– Нет-нет, мы еще до турнира, когда ехали в Нидерланды, договаривались, что будем двигаться шаг за шагом. Мы не заглядываем далеко, не делаем громкие заявления, а хотим все делать постепенно. Сейчас думаем только о полуфинале.



Обзор матча:

Напомним, в полуфинале Украины сыграет против победителя пары Россия – Грузия.