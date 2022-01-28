Голкипер сборной Украины: «Пауза перед Португалией пошла нам на пользу»

Кирилл Ципун / Фото - УАФ

Голкипер сборной Украины Кирилл Ципун высказался относительно предстоящего решающего матча группы на Евро-2020 против Португалии. Слова футзалиста передает пресс-служба УАФ.

— С той игры прошло очень много времени, сейчас состав нашей команды полностью изменился. Для победы нам нужно, чтобы была полная самоотдача. Мы знаем, как играть, умеем это делать и верим в это.

— Между матчами с Сербией и Португалией был довольно продолжительный перерыв. Как вы готовились? Эмоции после прошедшего поединка дают вам заряд на следующий матч?

— Пауза пошла нам на пользу, потому что мы играли в усеченном составе. Мы сумели восстановиться как физически, так и психологически. Конечно, победа над Сербией придает положительные эмоции. У нас все профессионалы, каждый знает, как настраивать себя. Мы подходим к матчу на полном физическом и эмоциональном заряде.

— Недавно на Евро-2022 сборная Азербайджана сыграла вничью с Испанией. Это хороший пример того, как следует играть против грандов и получать положительный результат?

— Таких примеров можно привести очень многое в разных видах спорта. Мы в первую очередь сконцентрируемся на собственной игре. Португалию не нужно представлять, но многое зависит напрямую от нас, от того, как мы сыграем. Мы концентрируемся на себе и своей игре, от этого зависит результат матча.