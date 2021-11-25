Гвардиола – о форвардах ПСЖ: «Чем дальше они от наших ворот, тем безопаснее для нас»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные вырвали победу у ПСЖ. Цитирует Гвардиолу портал BBC.
«Это была хорошая игра. Когда они контролировали мяч в финальной трети поля у наш ворот, это всегда было опасно. Но тем не менее мы сыграли здорово, как и в первом матче. К сожалению, мы не реализовали свои моменты в первом тайме. После гола ПСЖ мы были в нокауте 5-10 минут. Спасибо болельщикам, чтобы пришли и поддержали нас. Вечер получился замечательным для нас.
Мы выходим в плей-офф Лиги чемпионов пять или шесть лет подряд, сейчас мы на первом месте в группе, так что я более чем доволен. Мы понимали, что нас устроит и ничья, но все равно одержали победу.
Я всегда полагал, что чем дальше их форварды от наших ворот, тем безопаснее для нас. Сближаясь, они находили свободное пространство. Вспомните момент с промахом Неймара. Они создали его из ничего. У них очень хорошая атака. Мы должны были защищаться как команда. Не видел статистику, но считаю, что мы сегодня были великолепны».
Напомним, наставник ПСЖ Маурисио Почеттино также высказался об этом матче.
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