Гвардиола – о форвардах ПСЖ: «Чем дальше они от наших ворот, тем безопаснее для нас»

Хосеп Гвардиола / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные вырвали победу у ПСЖ. Цитирует Гвардиолу портал BBC.

Мы выходим в плей-офф Лиги чемпионов пять или шесть лет подряд, сейчас мы на первом месте в группе, так что я более чем доволен. Мы понимали, что нас устроит и ничья, но все равно одержали победу.

Я всегда полагал, что чем дальше их форварды от наших ворот, тем безопаснее для нас. Сближаясь, они находили свободное пространство. Вспомните момент с промахом Неймара. Они создали его из ничего. У них очень хорошая атака. Мы должны были защищаться как команда. Не видел статистику, но считаю, что мы сегодня были великолепны».