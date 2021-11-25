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Гвардиола – о форвардах ПСЖ: «Чем дальше они от наших ворот, тем безопаснее для нас»

Главный тренер «Манчестер Сити» – о победе в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
25 ноября 11:45
Гвардиола – о форвардах ПСЖ: «Чем дальше они от наших ворот, тем безопаснее для нас»
Хосеп Гвардиола / фото - Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими впечатлениями от матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его подопечные вырвали победу у ПСЖ. Цитирует Гвардиолу портал BBC.

«Это была хорошая игра. Когда они контролировали мяч в финальной трети поля у наш ворот, это всегда было опасно. Но тем не менее мы сыграли здорово, как и в первом матче. К сожалению, мы не реализовали свои моменты в первом тайме. После гола ПСЖ мы были в нокауте 5-10 минут. Спасибо болельщикам, чтобы пришли и поддержали нас. Вечер получился замечательным для нас.

Мы выходим в плей-офф Лиги чемпионов пять или шесть лет подряд, сейчас мы на первом месте в группе, так что я более чем доволен. Мы понимали, что нас устроит и ничья, но все равно одержали победу.

Я всегда полагал, что чем дальше их форварды от наших ворот, тем безопаснее для нас. Сближаясь, они находили свободное пространство. Вспомните момент с промахом Неймара. Они создали его из ничего. У них очень хорошая атака. Мы должны были защищаться как команда. Не видел статистику, но считаю, что мы сегодня были великолепны».

Напомним, наставник ПСЖ Маурисио Почеттино также высказался об этом матче.

Михаил Рыбак
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Манчестер Сити ПСЖ Хосеп Гвардиола

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