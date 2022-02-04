Игрок сборной России похвалил сборную Украины за игру

Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Донбасс». Видео трансляция
15:00
Вратарь сборной России Дмитрий Путилов прокомментировал победу над Украиной (3:2) в полуфинале Евро-2022 по футзалу.
«Если честно, еще не отошел от матча. Поздравляю болельщиков с победой, мы чувствовали поддержку. Я сам «наварил» этот пенальти, отдал неточный пас. Хорошо, что все так закончилось.
Хорошая игра команды Украины, она играла плотно. Нам надо было постоянно держать концентрацию, ребята хорошо защищались».
Украина сыграет в матче за третье место 6 февраля.
Соперником будет проигравший в паре Португалия – Испания.
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