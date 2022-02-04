Игрок сборной России: «Такое количество зрителей, болеющих против нас, только закаляло нашу команду»

Фото: UEFA

Игрок сборной России Артем Ниязов прокомментировал АМФР победу над Украиной (3:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы.

Как вам удается сохранить такое спокойствие и рассудительность после столь эмоционального матча?

Хорошо, что ребята выдержали в обороне, плюс спасибо нашему вратарю Диме Путилову за это спасение с пенальти. Люди у экранов, наверное, с ума сходили в этот момент. Спасибо за то, что он подарил нам эту путевку в финал».

Обстановка вокруг игры была горячей, у болельщиков соперника было численное преимущество на трибунах. Как это отражалось на самом матче?

Главное, что болельщики на трибунах в принципе есть. Они создают антураж мини-футбола и добавляют эмоций.

Болельщиков сборной России сегодня тоже было и видно, и слышно. Огромное спасибо каждому, кто болел за нас на трибунах и миллионам телезрителей, переживавших за сборную России у экрана».