Игрок сборной Украины: «Более справедливым результатом с Португалией была бы ничья»

Игорь Чернявский / Фото - UEFA

Игрок сборной Украины Игорь Чернявский поделился эмоциями после матча третьего тура группового этапа Евро-2022 против Португалии (0:1). Слова футзалиста после выхода в плей-офф передает пресс-служба УАФ.

Мы неплохо начали матч. К сожалению, мы играли в усеченном составе, не могли рассчитывать на всех ребят, в отличие от Португалии, в которой в заявке было 14 человек. Мы достойно смотрелись на фоне действующих чемпионов Европы и мира. Главное, что вышли в четвертьфинал. Но, конечно, хотели победить.

В дальнейшем мы полностью сконцентрируемся на четвертьфинальной игре против Казахстана. Конечно, сразу после матча с Португалией пока давайте насладимся выходом на эту стадию.