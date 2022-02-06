Игрок сборной Украины: «Было очень тяжело морально после поражения от России, но сейчас все мысли связаны с Испанией»
Игрок сборной Украины Виталий Радевич поделился мыслями перед матчем за третье место на Евро-2022 против Испании. Слова футзалиста передает пресс-служба АФУ.
Отошли ли от поражения России? Да, было очень тяжело морально. Мы потерпели досадное поражение, но сейчас все мысли связаны с матчем за третье место.
Сборная Испании – это мощный соперник. Других в решающих матчах турнира и быть не может. Будет интересно противостоять этой команде.
Что касается португальцев, то, конечно, жаль, что мы не смогли их обыграть. Однако они сумели отыграться со счета 0:2 и вырвали пропуск в финал. Они заслужили то, чтобы бороться за золотые медали.
Перерыв составляет всего один день. Главное отойти эмоционально. На теории разбирали соперника. Конечно, физических кондиций будет не хватать. Однако мы профессионалы. Уверен, что команда сможет продемонстрировать качественный футзал.
Ранее ожиданиями от игры поделился главный тренер сборной Украины Александр Косенко.