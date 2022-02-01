Игрок сборной Украины: «Полуфинал Евро может случиться лишь раз в жизни. Хватит и сил, и эмоций»

Игорь Корсун / Фото - УАФ

Игрок сборной Украины Игорь Корсун высказался относительно победы в матче четвертьфинала Евро-2022 против Казахстана (5:3). Также футзалист заявил, что команде хватит сил на следующий раунд. Его слова передает пресс-служба УАФ.

Когда мы готовились к этому поединку, то верили, что сможем победить и выйти в полуфинал. Мы работали на протяжении всей игры, боролись и верили, что пройдем дальше.

Что для меня полуфинал Евро? Это мечта, невероятные эмоции, мы очень много для этого работали и наконец-то вышли в полуфинал.

Я думаю, хватит и сил и эмоций, потому что это полуфинал чемпионата Европы. Такое действо может случиться только раз в жизни или вообще не произойти.