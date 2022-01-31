Игрок сборной Украины: «После большого количества случаев коронавируса, команда сплотилась»

Евгений Серый / Фото - АФУ

Игрок сборной Украины Евгений Серый поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2022 против Казахстана. Слова футзалиста передает пресс-служба АФУ.

Казахи обладают интересной спецификой игры, которая заключается в постоянных подключениях вратаря к атакам. Я когда-то выступал в чемпионате Казахстана и довольно хорошо знаком с тем, как играет эта команда. После матча с Португалией подробнее разобрали соперника. Рабочий процесс продолжается.

Как оказалось, сложности нам только помогли. Так случилось, что мы залезли в яму и пытались выбраться из нее. Первый матч ввел людей в заблуждение. Возможно, где-то сказалось недонастрой. Раньше у нас не было очных поединков против сборной Нидерландов. У них были не самые лучшие результаты по итогам товарищеских матчей.

После того, как большое количество ребят заболели коронавирусом, команда сплотилась. Каждый дрался не только за себя, но и за других. Наверняка это позволило сборной перезагрузиться.