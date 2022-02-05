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Игрок сборной Украины: «России повезло чуть больше, но это спорт»

«Сине-желтые» сыграют в матче за третье место
Футзал
08:10
Игрок сборной Украины: «России повезло чуть больше, но это спорт»
Фото: UEFA

Игрок сборной Украины Даниил Абакшин прокомментировал поражение от России в матче полуфинала Евро-2022.

«Большое спасибо болельщикам, которые были на трибунах и смотрели матч у экранов – это очень важно для нас. Сложно что-то комментировать, команда действительно хорошо себя показала.

Мы имели свои моменты, но это футзал. Сегодня сопернику повезло чуть больше, но это спорт. От этого никуда не денешься».


Украина сыграет в матче за третье место 6 февраля.

Соперником будет сборная Испании.

Источник: futsal.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футзал) Евро-2022 (футзал)

Комментарии 2

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5 февраля 2022г. 11:01
Если бы вы играли 6 на 4, то точно бы выиграли. А так вам повезло забить два гола играя 5 на 4 и большего не смогли.
0 0
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5 февраля 2022г. 10:59
:D
0 0
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