Игрок сборной России: «Такое количество зрителей, болеющих против нас, только закаляло нашу команду»
Игрок сборной Украины: «России повезло чуть больше, но это спорт»
«Сине-желтые» сыграют в матче за третье место
08:10
Фото: UEFA
Игрок сборной Украины Даниил Абакшин прокомментировал поражение от России в матче полуфинала Евро-2022.
«Большое спасибо болельщикам, которые были на трибунах и смотрели матч у экранов – это очень важно для нас. Сложно что-то комментировать, команда действительно хорошо себя показала.
Мы имели свои моменты, но это футзал. Сегодня сопернику повезло чуть больше, но это спорт. От этого никуда не денешься».
Украина сыграет в матче за третье место 6 февраля.
Соперником будет сборная Испании.