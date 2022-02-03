Косенко: «Все игроки рвутся в бой с Россией»
Игрок сборной Украины: «Стараемся не вспоминать политическую ситуацию перед игрой с Россией»
Матч состоится 4 февраля
09:25
Фото: UEFA
Игрок сборной Украины Михаил Зварыч поделился ожиданиями от игры с Россией в полуфинале Евро-2022.
«Мы стараемся политическую ситуацию не вспоминать, у нас спортивный принцип. Игра, как и любая из остальных. Будем отдавать все силы, чтобы выйти в финал. Мотивация — это финал, который может быть не каждый, раз в жизни.
Немного порадовались после матча с Казахстаном. Набираемся сил и эмоций и готовимся к игре с Россией».
Предстоящую встречу прокомментировал и тренер Александр Косенко.
Игра состоится 4 февраля.
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