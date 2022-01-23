Игрок сборной Украины: «Все мысли о Сербии. Команде нужен результат»

Игра состоится в 15:30

Фото: УАФ

Игрок сборной Украины по футзалу Игорь Корсун поделился ожиданиями от матча с Сербией во втором туре группы Евро-2022.

Как сейчас проходит подготовка команды и чем она живет?

«Команда всеми своими мыслями в воскресной встрече. Поскольку мы уступили Нидерландам в первом матче, нам нужно побеждать. Это очень важно, ведь команде нужен результат».

Как справились с эмоциями и как удалось преодолеть моральное напряжение после непростого матча со сборной Нидерландов? Как команда настроена сейчас?

«Команда настроена по-боевому. Честно говоря, трудно оправиться после поражения в первой игре. Но мы провели разбор игры, тренеры указали на наши ошибки и мы двигаемся дальше. Все заряжены побеждать!»

Что Вы можете сказать о своем следующем сопернике – сборной Сербии? Какие преимущества и недостатки этой команды Вы могли бы выделить? Может, отметите кого-нибудь среди игроков?

«Я бы не хотел выделять кого-то, но скажу, что сборная Сербии – очень сильная команда как в техническом плане, так и в тактическом».

Были внесены коррективы и тренировочный процесс после матча с Нидерландами? Вы начали наигрывать какие-то другие комбинации или все осталось без изменений?

«За такой короткий промежуток времени очень трудно что-либо изменить. На мой взгляд, самое важное – это психологическая подготовка. Необходимо перезагрузиться и правильно настроиться. Больно было проиграть. Сейчас мы хорошо настроены психологически и готовы идти в бой».

Матч Сербия – Украина состоится 23 января в 15:30.