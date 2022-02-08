Шотурма: «За Украину на Евро-2022 не стыдно вообще»
Как сборную Украины встретили после возвращения с Евро-2022
«Сине-желтым» не хватило одного шага до медалей
08:35
Фото - УАФ
Сборная Украины вернулась на родину по завершении Евро-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
«Сине-желтые» в Нидерландах провели максимально возможное количество матчей, завершив выступления 6 февраля – в день финала. Подопечные Александра Косенко вошли в четверку лучших команд континента.
Сборная Украины начала турнир с неожиданного поражения хозяевам Евро (2:3). Также команда на последних минутах уступила Португалии, в последствие ставшей чемпионом (0:1). Однако разгрома Сербии (6:1) хватило, чтобы выйти из группы.
В четвертьфинале «сине-желтые» обыграли Казахстан (5:3). А в шаге от финала уступили России (2:3), не реализовав пенальти и два убойных момента в концовке. В матче за третье место украинцев переиграли испанцы (1:4).
Таким образом сборной Украины совсем немного не хватило до медалей чемпионата Европы. Но отечественные болельщики тепло встретили команду в аэропорту.
Ранее Косенко подвел итоги турнира для «сине-желтых».
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