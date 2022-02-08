Как сборную Украины встретили после возвращения с Евро-2022

«Сине-желтым» не хватило одного шага до медалей

Фото - УАФ

Сборная Украины вернулась на родину по завершении Евро-2022. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

«Сине-желтые» в Нидерландах провели максимально возможное количество матчей, завершив выступления 6 февраля – в день финала. Подопечные Александра Косенко вошли в четверку лучших команд континента.

Сборная Украины начала турнир с неожиданного поражения хозяевам Евро ( 2:3 ). Также команда на последних минутах уступила Португалии, в последствие ставшей чемпионом ( 0:1 ). Однако разгрома Сербии ( 6:1 ) хватило, чтобы выйти из группы.

В четвертьфинале «сине-желтые» обыграли Казахстан ( 5:3 ). А в шаге от финала уступили России ( 2:3 ), не реализовав пенальти и два убойных момента в концовке. В матче за третье место украинцев переиграли испанцы ( 1:4 ).

Таким образом сборной Украины совсем немного не хватило до медалей чемпионата Европы. Но отечественные болельщики тепло встретили команду в аэропорту.