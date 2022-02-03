Футзал. Евро-2022. Прогноз на матч Украина - Россия
Калиниченко выразил сомнение, что матч Украина – Россия состоится
Экс-игрок футбольной сборной – о полуфинале Евро-2022 по футзалу
16:41
Максим Калиниченко / Фото - Футбол 24
Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Максим Калиниченко поделился мнением о полуфинале футзального Евро-2022. В нем «сине-желтые» сыграют против России. Матч запланирован на 4 февраля.
Я сомневаюсь, что эта игра вообще может пройти, потому что были прецеденты в пляжном футболе, да и вообще было много прецедентов, когда команды из этих стран между собой не играли. Но здесь большой турнир, полуфинал, и игра, скорее всего, состоится, но опять же это будет политизировано.
Неспортивное напряжение будет, однозначно. Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Футболисты будут играть на победу и не думать против кого играют. Они будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы.
Экс-тренер сборной Украины Мирон Маркевич, наоборот, считает, что матч состоится.
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