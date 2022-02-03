Калиниченко выразил сомнение, что матч Украина – Россия состоится

Максим Калиниченко / Фото - Футбол 24

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Максим Калиниченко поделился мнением о полуфинале футзального Евро-2022. В нем «сине-желтые» сыграют против России. Матч запланирован на 4 февраля.

Неспортивное напряжение будет, однозначно. Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета. Футболисты будут играть на победу и не думать против кого играют. Они будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы.