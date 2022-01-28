Камбэк Сербии с 0:2 подарил Украине путевку в плей-офф Евро-2022

Обидчик «сине-желтых» в первом туре остался за бортом турнира

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В третьем туре группового этапа футзального Евро-2022 сборная Сербии переиграла Нидерланды.

Первый тайм остался за хозяевами турнира. Единственный мяч в двадцатиминутке забил Мартинус.

Автогол Ракича после перерыва удвоил преимущество «оранье». Однако три гола за 5 минут принесли победу сербам.

Таким образом, Сербия сравнялась по очкам с Украиной и Нидерландами. «Сине-желтые» даже в случае поражения выйдут в плей-офф по разнице мячей в очных матчах трех команд.

Евро-2022. Группа A, третий тур

Нидерланды – Сербия 2:3

Голы: Мартинус, 3, Ракич, 23 (автогол) – Райчевич, 27, Рамич, 32, Стойчевски, 33

Нидерланды: Кюйк, Эль Ганнути, Буюзан, Мартинус, Саадуни. Запасные: Де Вит, Бузамбу, Атаиби, Молкарай, Моссауи, Ст. Жюст, Ван Ден Эйнден, Фельсебур, Кейар.

Сербия: Момцилович, Петров, Райчевич, Рамич, Томич. Запасные: Вулич, Алексич, Кочич, Лазаревич, Матиевич, Милосавлевич, Пршич, Ракич, Стойчевски.

Райчевич