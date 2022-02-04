Украина против России. Самый ожидаемый матч десятилетия
Капитан сборной Украины: «Душу и тело мы положим, чтобы победить Россию и выйти в финал»
Команды сойдутся в полуфинале Евро-2022
11:50
Петр Шотурма / Фото: АФУ
Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма высказался о грядущем матче с Россией в полуфинале Евро-2022.
«Для меня это самый сложный чемпионат Европы. Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата.
Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченной. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели».
Матч Украина – Россия состоится сегодня, начало – в 18:00.