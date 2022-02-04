Капитан сборной Украины: «Душу и тело мы положим, чтобы победить Россию и выйти в финал»

Петр Шотурма / Фото: АФУ

Капитан сборной Украины по футзалу Петр Шотурма высказался о грядущем матче с Россией в полуфинале Евро-2022.

Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченной. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому сумели добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас – хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели».