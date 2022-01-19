Капитан сборной Украины: «Не считаю Португалию фаворитом группы на Евро»

«Сине-желтые» вскоре стартуют на континентальном форуме

Петр Шотурма / Фото - АФУ

Капитан сборной Украины Петр Шотурма поделился ожиданиями от старта команды на Евро-2022. Первый матч пройдет уже сегодня, 19 января, против Нидерландов. Слова футзалиста передает пресс-служба УАФ.

Какие ваши ожидания от первого матча?

Все непредсказуемо, ведь играющая дома команда всегда выглядит увереннее, чем гостевая. Единственное, что нам помогает, – это то, что из-за отсутствия зрителей на трибунах поддержка болельщиков будет меньше.

Какие у сборной Украины основные ожидания от турнира в целом?

Евро проводится раз в четыре года, так что ожидания наилучшие для команды и для каждого игрока. Мы готовы продемонстрировать качественную игру и добиться наивысшего результата.

Что в поединке с Нидерландами будет самой большой мотивацией для вас лично и для команды?

Я впервые в роли капитана выведу команду на матч Евро – и это для меня самые большие эмоции и мотивация. Однако прежде всего мотивация командная, что гораздо важнее, чем личные переживания. Так что ожидания от финального турнира очень высоки.

Удалось ли вам протестовать площадку, на которой состоится матч? Какие ваши впечатления от главной арены соревнований?

Относительно площадки — особых отличий нет, ведь накануне у нас был сбор в Буче, и мы тренировались дважды в день на таком же высококачественном покрытии. Возможно, есть определенные отличия в его жесткости, но мы провели недельную подготовку в очень качественном зале. Так что паркет особенно ничем не отличается от того, какой был у нас на тренировочном сборе.

Справедливо ли то, что Португалия считается фаворитом соревнований, а другие команды в группе, среди которых и Украина, должны бороться за второе место?

Я не считаю, что Португалия является фаворитом, потому что мы просматривали товарищеский матч сборной Нидерландов с португальцами и нидерландцы играли на равных с первой до последней минуты. Только благодаря индивидуальным качествам игроков сборной Португалии решилась судьба поединка. Так что я думаю, что равная игра будет у всех соперников.

У главного тренера нашей сборной Александра Косенко 18 января день рождения. Какой подарок ему приготовила команда?

Мы поздравили его, но все знают, что главный подарок для каждого тренера – это победа его команды. Поэтому мы приложим максимум усилий для того, чтобы порадовать его нашей игрой.

Ранее главный тренер Александр Косенко определился с составом сборной Украины на Евро-2022.