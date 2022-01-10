Казахстан отменил два матча со сборной Украины

Команда не может выехать из страны

Фото: vesti.kz

Сборная Казахстана не сможет провести два контрольных матча против сборной Украины.

Игры запланированы на 13 и 15 января в Буче. Казахстан отправил уведомление, что на эти игры команда прибыть не сможет, сообщает УАФ.

Из-за введения чрезвычайного положения на территории страны сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину.

Это должны были быть первые игры Украины в новом году. Матчи были запланированы в рамках подготовки к Евро-2022.

В конце декабря Украина дважды обыграла Азербайджан.