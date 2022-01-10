Экс-игрок «Динамо»: «Уровень чемпионата Казахстана очень неплохой»
Казахстан отменил два матча со сборной Украины
Команда не может выехать из страны
10 января 15:50
Фото: vesti.kz
Сборная Казахстана не сможет провести два контрольных матча против сборной Украины.
Игры запланированы на 13 и 15 января в Буче. Казахстан отправил уведомление, что на эти игры команда прибыть не сможет, сообщает УАФ.
Из-за введения чрезвычайного положения на территории страны сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину.
Это должны были быть первые игры Украины в новом году. Матчи были запланированы в рамках подготовки к Евро-2022.
В конце декабря Украина дважды обыграла Азербайджан.
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