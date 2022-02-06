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Косенко: «Будем настраиваться на победу в матче за третье место на Евро-2022»
Тренер сборной Украины пообещал попробовать найти слабые места испанцев
10:01
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от матча за третье место на Евро-2022 против Испании. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Безусловно, мотивация незаурядная. Мы не так часто играем в решающих матчах чемпионата Европы. Будем настраиваться на победу. Для нас любые медали – это успех. Будем бороться, пока есть силы. Мотивация у каждого будет очень большой. Испанцы часто играют на таких стадиях, а для нас это очень ответственное задание.
Мы недавно проводили против Испании два товарищеских матча. Так что хорошо знаем друг друга. Лишний раз представлять эту очень мощную команду не надо. Португальцы обнаружили слабые места испанцев, и мы тоже попробуем это сделать.
Напомним, в полуфинале первенства Европы сборная Украины минимально уступила России (2:3).