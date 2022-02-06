Косенко: «Будем настраиваться на победу в матче за третье место на Евро-2022»

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от матча за третье место на Евро-2022 против Испании. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Мы недавно проводили против Испании два товарищеских матча. Так что хорошо знаем друг друга. Лишний раз представлять эту очень мощную команду не надо. Португальцы обнаружили слабые места испанцев, и мы тоже попробуем это сделать.