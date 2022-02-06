Косенко: «Доволен четвертым местом Украины на Евро-2022»

Тренер – о поражении Испании

Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал поражение в матче за третье место Евро-2022 от Испании.

Результат матча за третье место нельзя назвать положительным, но попадание в топ-4 — уже успех. Оцените этот турнир.

«Действительно, мы вошли в четверку лучших команд Европы — это незаурядное достижение, неоценимый опыт. Мы должны им воспользоваться и понять, за счет чего мы можем побеждать и попадать в полуфинал чемпионата Европы. Мы проанализируем этот турнир. Я считаю, что мы в каждом матче выглядели неплохо. Даже в поединке со сборной Нидерландов хоть и проиграли, но имели хорошие моменты. Я скажу, что этот соперник очень прибавил и еще не раз заявит о себе».

Вы провели матчи против Португалии, Казахстана, России, Испании — топ-сборных Европы. Удалось одержать только одну победу, но по игре вы не уступали никому. Сборная Украины достигла такого уровня, что может навязывать борьбу лучшим европейским командам?

«Я хочу, чтобы игроки сами поверили, что с топ-сборными можно не просто играть, но и побеждать. Конечно, это тяжело, ведь уровень соперников очень высок. Впрочем, это возможно. Ребята должны понять, за счет чего мы можем побеждать. Не просто за счет игры на контратаках, а за счет игры, которую мы можем навязать. Надо пытаться делать это в матчах с сильными соперниками. Если мы не будем этого делать, нам будет очень сложно».

Довольны ли вы результатом на этом турнире?

«Да, доволен. Понятно, что уже по ходу соревнований хотелось большего. Когда мы попали в полуфинал, то стремились выйти и в финал. Как мы и договаривались, двигаться шаг за шагом. Я доволен игрой и самоотдачей ребят. Все это дает положительную оценку чемпионату. Спасибо всем болельщикам, всем игрокам, всей команде, всем, кто был причастен к этому футзальному празднику».

Португалия в финале обыграла Россию.