Косенко: «Испания остается одной из сильнейших сборных. У них будет мотивация перед родными болельщиками»

Матчи пройдут 15 и 16 ноября

Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился УАФ ожиданиями от контрольных матчей против сборной Испании.

Александр Петрович, первый вопрос о сопернике нашей команды. Сборная Украины сыграет с действующим вице-чемпионом Европы и четвертьфиналистом чемпионата мира. Как охарактеризуете нынешнее состояние испанцев?

«Несмотря на неудачное для себя выступление на чемпионате мира, Испания остается одной из сильнейших сборных. Думаю, этот факт будет еще больше мотивировать соперника продемонстрировать яркий футзал перед родными болельщиками. Безусловно, нас будут ожидать непростые поединки».

Последние очные встречи команды проводили в 2017 и 2018 годах. Как вы считаете, насколько обе команды изменились с тех пор?

«Конечно, составы команд довольно серьезно изменились, ведь прошло много времени. Есть исполнители, которые защищали цвета обеих сборных еще тогда. Изменения действительно существенные, составы команд омолодились».

Украинская команда полетела в Испанию в составе 13 игроков, без Михаила Зварыча. Насколько весома эта потеря?

«Очень досадно, что Михаил получил травму и не смог присоединиться к команде. Нам его будет не хватать. Тем не менее, есть обойма, состоящая из 13 футзалистов. Готовимся к поединкам в таком составе».

Накануне поединков против Испании состоялся один из центральных матчей чемпионата, «Продэксим» — «ХИТ». Как считаете, такие матчи идут в пользу поединков сборной или наоборот?

«Это абсолютно нормальный рабочий процесс. Не могу отметить отдельно какие-либо положительные или отрицательные факторы. Матч получился очень интересным и насыщенным событиями. То, что ребята устали, является составной частью профессионального спорта. Соперник играет по такому же графику».

Первая игра пройдет 15 ноября в 19:00. Трансляция будет доступна на нашем сайте.

Онлайн трансляция Испания – Украина.