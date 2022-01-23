Косенко: «Мотивация сборной Украины на матч с Сербией очень высокая»

Начало матча – в 15:30

Фото: АФУ

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал предстоящий матч против Сербии во втором туре группы Евро-2022.

Сборные Сербии и Украины будут чрезвычайно мотивированы в воскресном матче, ведь обеим командам нужно добывать очки. По Вашему мнению, у кого из соперников мотивация будет больше? И охарактеризуйте, пожалуйста, команду Сербии.

«У нашей команды будет очень высокая мотивация, нам нельзя проигрывать. Ведь если мы уступим в этом матче, у нас не будет никаких шансов пройти дальше, поэтому наша мотивация очень серьезная. Я не знаю, какова будет мотивация у сербов, но могу сказать, что у них очень качественная команда, которая в последнее время добавила в классе. У них появились сильные высококлассные игроки, и они очень прибавили в скорости и командных действиях. Мы разбирали их игру, поэтому нам будет непросто, нужно настраиваться на очень серьезный поединок».

Со сборной Сербии вы встречались относительно недавно – два года назад, в квалификации к чемпионату мира. Этот матч закончился поражением 5:2. Что изменилось с тех пор в сербской команде за это время и стала ли эта команда сильнее?

«Кардинальных изменений команда не претерпела. Пока все зависит от того, в каких кондициях находится сборная в определенный момент времени. У команды бывают разные периоды: период когда она находится на подъеме и период спада. По моему мнению, сейчас сербы хорошо готовы, по крайней мере, в матче с Португалией было видно, что команда добротная, с качественными исполнителями в составе и слаженными командными действиями. За этот промежуток времени они стали еще более слаженными и сыгранными».

Какое сейчас моральное состояние игроков? Что помогло им перезагрузиться и снять напряжение?

«Кроме разговоров и индивидуальных бесед, это было изменение деятельности: разнообразные активности и игры. Выходить за пределы отеля нам нельзя, да и погода не способствует прогулкам. Таким образом, стараемся проводить с пользой время и готовимся к следующему матчу».

Матч Сербия – Украина состоится 23 января в 15:30.