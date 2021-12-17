Косенко: «Нас ждут напряженные матчи против Азербайджана перед Евро-2022»

Александр Косенко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от товарищеских матчей с Азербайджаном. Игры пройдут 18 и 19 декабря в Баку. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Азербайджан давно закрепился в когорте крепких европейских сборных. Конечно, не последнюю роль в этом играют натурализованные футзалисты.

Давно не противостояли этой команде. В составе соперника есть воспитанники азербайджанского футзала, а также натурализованные игроки из Ирана и Бразилии. Также команду возглавляет бразильский наставник. Убежден, что нас ожидают интересные и напряженные матчи, которые очень важны перед финальной частью Евро-2022.

В нашей команде практику матчей Лиги чемпионов получили Даниил Абакшин и Артем Фаренюк. А у сборной Азербайджана – Галло и Тьяго Болинья. Конечно, это хороший опыт международных матчей для игроков.