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Косенко: «Настраиваемся на сборную Казахстана. Это сильный соперник с хорошими исполнителями»

Игра состоится в 21:00
Футзал
12:17
Косенко: «Настраиваемся на сборную Казахстана. Это сильный соперник с хорошими исполнителями»
Фото: UEFA

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от матча с Казахстаном в четвертьфинале Евро-2022.

Александр Петрович, как охарактеризуете ближайшего соперника?

«На чемпионате Европы начинается стадия плей-офф. Уже не нужно формировать турнирную стратегию, мы должны выходить и побеждать. Настраиваемся на сборную Казахстана. Это сильный соперник с хорошими исполнителями, выделяющимися как индивидуальными качествами, так и командной игрой. Ожидаем непростой матч. По-другому, на стадии четвертьфинала и быть не может».

Какова кадровая ситуация перед матчем с Казахстаном?

«Точно не сыграет в этом поединке Артем Фаренюк. Михаил Зварич полностью не залечил травму, но мы надеемся, что сможем на него рассчитывать».

Команда попадает в четвертьфинал в шестой раз подряд и уже неоднократно при вашем руководстве завершала борьбу на этом этапе. Готова ли сборная Украины к выходу в полуфинал с психологической точки зрения, ведь складывалось впечатление, что в последних двух розыгрышах ребята опасались этой стадии?

«Могу сказать, что сборная Украины удерживает уровень и выходит из группы. Безусловно, хотелось бы большего. В предыдущих розыгрышах мы ничего не боялись. Это футзал. На Евро-2018 мы уступили испанцам с разницей в один мяч, а до того потерпели поражение от хозяев турнира за 0,3 секунды до завершения матча. Была напряженная борьба, но мы в ней уступали. Соперники тоже хотели выйти в полуфинал. Сейчас мы настроены пройти как можно дальше и не дать этого сделать сборной Казахстана, которая также будет к этому стремиться. Все решит игра и конечный результат, который мы увидим на табло».

В сборной Казахстана в матче с Украиной будут отсутствовать Тайнан, Эдсон и Валиуллин. По вашему убеждению, это сильно ослабит соперника?

«У нас тоже есть и были кадровые потери. В нашем случае это сплотило команду и добавило бойцовских качеств. Как эти потери скажутся на сборной Казахстана, судить не возьмусь. Мы вообще не должны думать об этом, ведь когда ты считаешь, что соперник слабее, а ты сильнее — победы не добьешься. Если мы будем играть так же, как в двух последних матчах, то у нас будет шанс попасть в полуфинал. Отсутствие Тайнана, Эдсона и Валиуллина возможно стратегически изменит стиль игры сборной Казахстана. Это также может сплотить казахов. В составе этой команды достаточно квалифицированных исполнителей. За последние годы именно казахстанские футзалисты сумели прибавить. Будем серьезно готовиться к этому поединку».

Как будете готовиться к противостоянию с Игитой в нападении и защите?

«Думаю, что все команды уже полностью изучили игру Игиты. Он как был, так и остается сильным вратарем. Последние матчи демонстрируют, что он может допускать ошибки, но до сих пор забивает и отдает результативные передачи. Если игрок это делает качественно, то у него регулярно выходит. Будем делать все возможное, чтобы уберечь свои ворота от этих атак».

Начало матча – в 21:00.

Источник: futsal.com.ua Андрей Усмонов
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Теги

Александр Косенко сборная Украины (футзал) Евро-2022 (футзал)

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