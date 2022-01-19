Косенко: «Неудобства локдауна не должны повлиять на подготовку к матчам Евро-2022»

Александр Косенко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился мыслями в связи со стартом команды на Евро-2022. Первый матч против Нидерландов – уже сегодня, 19 января. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

У нас все мысли только об игре и соперниках. Серьезных ограничений в Нидерландах нет, есть некоторые неудобства, но они не должны повлиять на нашу подготовку.

Сборная Нидерландов? Разобрали соперника, постарались подробно рассмотреть. Эта команда техническая, быстрая, активно прессингует. Нам нужно искать варианты, как ее можно переиграть. Я надеюсь, что мы найдем их. Слабые стороны есть у любой команды, даже у самой сильной. Постараемся показать достойную игру и добиться положительного результата.

Могу заверить, что все ребята очень ждут этой игры, готовы, настраиваются, хотят проявить себя как индивидуально, так и в команде. Постараемся добиться положительного для нас результата.