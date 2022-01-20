Косенко – о поражении Нидерландам: «Почему-то потеряли концентрацию на старте второго тайма»
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал УАФ поражение от Нидерландов (2:3) на старте Евро-2022.
«Не сумели реализовать свои моменты до перерыва, пропустили быстрый гол во второй половине. Почему-то потеряли концентрацию на старте второго тайма. Пропустили непонятные голы. Эти два гола выбили нас из колеи, а затем последовал и третий пропущенный мяч. Будем откровенны, вторую половину мы провели неудачно. Просмотрим матч и будем делать выводы.
Возможно, есть небольшая физическая усталость. Думаю, была определенная скованность в действиях игроков. В составе было девять дебютантов на чемпионатах Европы. Это сказалось. Присутствовала нервозность в определенных компонентах игры — нужно действовать более уверенно. Если ты боишься ошибиться — рано или поздно ты допустишь эту ошибку.
Как с этим бороться? Тренироваться, повышать уровень собственного мастерства и реализовывать момент. Других способов нет.
Несмотря на это поражение, нам все равно нужно было побеждать в следующих играх. Будем готовиться. Да, это довольно досадное поражение. Однако шансы не упущены. Нужно обыгрывать Сербию и готовиться к поединку против Португалии».
Матч с Сербией состоится 23 января.
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