Косенко – о поражении Нидерландам: «Почему-то потеряли концентрацию на старте второго тайма»

Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал УАФ поражение от Нидерландов (2:3) на старте Евро-2022.

Возможно, есть небольшая физическая усталость. Думаю, была определенная скованность в действиях игроков. В составе было девять дебютантов на чемпионатах Европы. Это сказалось. Присутствовала нервозность в определенных компонентах игры — нужно действовать более уверенно. Если ты боишься ошибиться — рано или поздно ты допустишь эту ошибку.

Как с этим бороться? Тренироваться, повышать уровень собственного мастерства и реализовывать момент. Других способов нет.

Несмотря на это поражение, нам все равно нужно было побеждать в следующих играх. Будем готовиться. Да, это довольно досадное поражение. Однако шансы не упущены. Нужно обыгрывать Сербию и готовиться к поединку против Португалии».