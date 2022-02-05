Косенко – о поражении России: «Было видно, что ребята уже где-то через «не могу» играли»

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Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился мнением о поражении от России (2:3) в полуфинале Евро-2022.

Мало ротации у нас было, практически одним и тем же составом. Было видно, что ребята уже где-то через «не могу» играли. Спасибо ребятам большое за эту игру – перетерпели, выдержали и при удачном стечении могли сравнять счет».

Вы перешли на игру впятером рано в первом тайме.

«Во-первых, было 5 фолов, а во вторых, так мы планировали передергивать, если у нас что-то не будет получаться. Хотели сбить Россию с ритма игрового, где-то у нас получилось».