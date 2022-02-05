Сборная Украины стала первой командой, которая забила России более одного гола на Евро-2022
Косенко – о поражении России: «Было видно, что ребята уже где-то через «не могу» играли»
Украина сыграет в матче за третье место
04 февраля 21:10
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился мнением о поражении от России (2:3) в полуфинале Евро-2022.
«Хотели сначала играть 4 на 4, но что-то не получалось. Не получался выход из-под прессинга. Когда пошли 5 на 4, то и 2 гола забили, и еще были моменты. Сейчас посмотрим игру, проанализируем. Видно, что уже не такие свежие мы были, все-таки усеченный состав.
Мало ротации у нас было, практически одним и тем же составом. Было видно, что ребята уже где-то через «не могу» играли. Спасибо ребятам большое за эту игру – перетерпели, выдержали и при удачном стечении могли сравнять счет».
Вы перешли на игру впятером рано в первом тайме.
«Во-первых, было 5 фолов, а во вторых, так мы планировали передергивать, если у нас что-то не будет получаться. Хотели сбить Россию с ритма игрового, где-то у нас получилось».
Насколько важно выиграть матч за бронзу?
«Любые медали чемпионата Европы – это память на все жизнь. Обидно будет – выйти в полуфинал и уехать без медалей. Будем восстанавливаться. Насколько нас хватит, насколько сумеем восстановиться – постараемся сыграть и добиться положительного результата».
Украина сыграет в матче за третье место 6 февраля.