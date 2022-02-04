Косенко: «Приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех победой над Россией»
Тренер высказался о подготовке команды к игре полуфинала Евро-2022
16:20
Фото: UEFA
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко высказался о подготовке команды к игре полуфинала Евро-2022 против России.
«В стартовом поединке против сборной Нидерландов мы не справились с определенным давлением и волнением. Это повлияло на действия команды. После этого матча мы получили немало критики в свой адрес. На самом деле, мы стали сильнее. Команда пережила такие сложные моменты, что уже ничего не боится. Мы добрались до серьезной стадии, но останавливаться на этом не собираемся. Уверен, что ребята приложат максимум усилий, чтобы получить положительный результат и порадовать нашу страну победой.
UEFA поддерживает правила честной игры. Мы тоже. Предстоящий матч не исключение. Будем придерживаться этих принципов. Настраиваемся на спортивную составляющую противоборства. Все рассудит футзал. Fair Play никто не отменял.
Конечно, этот матч вызывает огромный интерес среди большого количества людей. То, что его будут транслировать для болельщиков на большом экране в центре столицы, лишнее подтверждение. Безусловно, поддержка ощущается. Из-за ковидных норм мы живем в определенном вакууме. Спасибо всем за поддержку! Приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас победой!»
Начало матча – 18:00.