Косенко: «Приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех победой над Россией»

Фото: UEFA

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко высказался о подготовке команды к игре полуфинала Евро-2022 против России.

UEFA поддерживает правила честной игры. Мы тоже. Предстоящий матч не исключение. Будем придерживаться этих принципов. Настраиваемся на спортивную составляющую противоборства. Все рассудит футзал. Fair Play никто не отменял.

Конечно, этот матч вызывает огромный интерес среди большого количества людей. То, что его будут транслировать для болельщиков на большом экране в центре столицы, лишнее подтверждение. Безусловно, поддержка ощущается. Из-за ковидных норм мы живем в определенном вакууме. Спасибо всем за поддержку! Приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас победой!»