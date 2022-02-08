Косенко: «Ребята отдали максимум усилий, чтобы подарить нашим болельщикам радостные эмоции»

Александр Косенко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко по возвращении с Евро-2022 подвел итоги турнира. «Сине-желтые» дошли до полуфинала. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Считаю, что если мы находимся в топ-4 сборных Европы, то нам многое удалось. Мы высоко подняли планку, и теперь главное – держать ее в дальнейшем.

Конечно, мы стремились попасть в финал, а после поражения в полуфинале хотели завоевать бронзу. Но я верю, что даже четвертое место станет неоценимым опытом нашей сборной, которая на этом Евро создала хорошую конкуренцию лучшим коллективам Европы. Надеюсь, что это достижение даст значительный толчок для развития футзала в Украине.