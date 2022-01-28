Косенко: «С Португалией выйдем на поле в полной боевой готовности»

Александр Косенко / Фото - UEFA

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от решающего матча в группе на Евро-2022 против Португалии. Встреча состоится уже сегодня, 28 января. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Ситуация такова, что будем снова играть в усеченном составе. К команде прибавится только Сергей Журба. Мы немного скорректировали тренировки, потому что у нас не было четырех игроков. Судя по тренировкам, ребята находятся в хорошем состоянии. Было достаточно времени, чтобы мы восстановились физически и эмоционально. Выйдем на поле в полной боевой готовности.

Хорошо, что зрители возвращаются. Будем играть для них. Надеюсь, что в Нидерландах есть болельщики, которые будут нас поддерживать, придут на трибуны. Надеюсь, что мы ощутим поддержку наших болельщиков. Конечно, это положительно со всех точек зрения.

Сильные стороны Португалии – слаженная командная игра вместе с индивидуальными качествами футзалистов. Они хорошо перемещаются и доставляют мяч в переднюю линию.

Нам нужно показать все свои плюсы. Мы должны продемонстрировать не только бойцовские качества, но и выдержку, хладнокровие, эмоциональный заряд плюс мастерство и везение – все компоненты. Португалия – чемпион мира, мы понимаем, с кем играем. Будем выходить на площадку только с одним мнением.