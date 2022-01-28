Косенко: «С Португалией выйдем на поле в полной боевой готовности»
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от решающего матча в группе на Евро-2022 против Португалии. Встреча состоится уже сегодня, 28 января. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.
Мы приложим максимум усилий для того, чтобы достичь положительного результата. Не будем смотреть на параллельную игру, а рассчитывать только на себя. Мы все понимаем, на каждую игру выходим, чтобы победить. Бывает, это выходит, бывает – не получается. Но на каждый матч мы выходим с одной мыслью – порадовать зрителей, болельщиков в Украине и получить положительный результат.
Ситуация такова, что будем снова играть в усеченном составе. К команде прибавится только Сергей Журба. Мы немного скорректировали тренировки, потому что у нас не было четырех игроков. Судя по тренировкам, ребята находятся в хорошем состоянии. Было достаточно времени, чтобы мы восстановились физически и эмоционально. Выйдем на поле в полной боевой готовности.
Хорошо, что зрители возвращаются. Будем играть для них. Надеюсь, что в Нидерландах есть болельщики, которые будут нас поддерживать, придут на трибуны. Надеюсь, что мы ощутим поддержку наших болельщиков. Конечно, это положительно со всех точек зрения.
Сильные стороны Португалии – слаженная командная игра вместе с индивидуальными качествами футзалистов. Они хорошо перемещаются и доставляют мяч в переднюю линию.
Нам нужно показать все свои плюсы. Мы должны продемонстрировать не только бойцовские качества, но и выдержку, хладнокровие, эмоциональный заряд плюс мастерство и везение – все компоненты. Португалия – чемпион мира, мы понимаем, с кем играем. Будем выходить на площадку только с одним мнением.
Ранее Косенко прокомментировал разгром Сербии (6:1).
Комментарии 0