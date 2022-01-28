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Косенко: «С Португалией выйдем на поле в полной боевой готовности»

Сборной Украины желательно побеждать фаворита турнира, чтобы продолжить борьбу на Евро-2022
Футзал
10:35
Косенко: «С Португалией выйдем на поле в полной боевой готовности»
Александр Косенко / Фото - UEFA

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко поделился ожиданиями от решающего матча в группе на Евро-2022 против Португалии. Встреча состоится уже сегодня, 28 января. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

Мы приложим максимум усилий для того, чтобы достичь положительного результата. Не будем смотреть на параллельную игру, а рассчитывать только на себя. Мы все понимаем, на каждую игру выходим, чтобы победить. Бывает, это выходит, бывает – не получается. Но на каждый матч мы выходим с одной мыслью – порадовать зрителей, болельщиков в Украине и получить положительный результат.

Ситуация такова, что будем снова играть в усеченном составе. К команде прибавится только Сергей Журба. Мы немного скорректировали тренировки, потому что у нас не было четырех игроков. Судя по тренировкам, ребята находятся в хорошем состоянии. Было достаточно времени, чтобы мы восстановились физически и эмоционально. Выйдем на поле в полной боевой готовности.

Хорошо, что зрители возвращаются. Будем играть для них. Надеюсь, что в Нидерландах есть болельщики, которые будут нас поддерживать, придут на трибуны. Надеюсь, что мы ощутим поддержку наших болельщиков. Конечно, это положительно со всех точек зрения.

Сильные стороны Португалии – слаженная командная игра вместе с индивидуальными качествами футзалистов. Они хорошо перемещаются и доставляют мяч в переднюю линию.

Нам нужно показать все свои плюсы. Мы должны продемонстрировать не только бойцовские качества, но и выдержку, хладнокровие, эмоциональный заряд плюс мастерство и везение – все компоненты. Португалия – чемпион мира, мы понимаем, с кем играем. Будем выходить на площадку только с одним мнением.

Ранее Косенко прокомментировал разгром Сербии (6:1).

Сергей Стаднюк
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Теги

Александр Косенко Евро-2022 (футзал) сборная Украины (футзал)

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