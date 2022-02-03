Косенко: «Все игроки рвутся в бой с Россией»

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Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал подготовку команды к полуфиналу Евро-2022 с Россией.

У нас негатив найдут всегда, и в любом положительном моменте ищут негатив. После поражения от сборной Нидерландов на нас столько негатива вылилось. Мы крепче стали от этого.

Мы не смотрим на негативные моменты, мы — одна команда. Нас представляют люди из разных уголков Украины, и мы всем доверяем. Мы – одна команда, и только с такими мыслями, друг за друга, выходим на площадку».