Гутцайт: «Надо понимать, что на соревнованиях Россия – конкуренты. Это страна, с которой мы воюем»
Косенко: «Все игроки рвутся в бой с Россией»
Тренер – о подготовке к полуфиналу Евро-2022
07:31
Фото: УАФ
Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал подготовку команды к полуфиналу Евро-2022 с Россией.
«Серый получил травму, повреждение. Будем смотреть, сможет сыграть или нет. Есть микротравмы, но все ребята понимают, что каждая боевая единица у нас на счету. Все рвутся в бой.
У нас негатив найдут всегда, и в любом положительном моменте ищут негатив. После поражения от сборной Нидерландов на нас столько негатива вылилось. Мы крепче стали от этого.
Мы не смотрим на негативные моменты, мы — одна команда. Нас представляют люди из разных уголков Украины, и мы всем доверяем. Мы – одна команда, и только с такими мыслями, друг за друга, выходим на площадку».
Матч состоится 4 февраля.
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