Маркевич: «Матч Украина – Россия состоится, несмотря на агрессию соседа»

Мирон Маркевич / Фото - УНИАН

Бывший тренер футбольного «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич рассказал о своих ожиданиях от полуфинала футзального Евро-2022 Украина – Россия.

Думаю, что матч с Россией, несмотря на агрессию соседа, все же, состоится. Поэтому нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества, сыграть дисциплинированно и постараться нивелировать преимущество натурализированных бразильцев в составе соперника в технической подготовке.

И еще я надеюсь, что снова в ударе будет вратарь Кирилл Ципун. Важно, что с каждым матчем наши ребята добавляют, качество игры улучшается. Чувствуется, что в сборной Украины – отличный микроклимат, это именно тот случай, когда она сильна – командой. И уверен, что в сражении с россиянами каждый из наших игроков приложит максимум усилий для достижения победы.