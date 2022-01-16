Голкипер сборной Украины: «Задача на Евро – финал. Иначе быть не может»
Матчи сборной Украины на групповом этапе Евро-2022 пройдут без зрителей
Старт «сине-желтых» на континентальном первенстве – уже 19 января
19:38
Фото - UEFA
Матчи группового этапа футзального Евро-2022 пройдут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.
Местные власти приняли решение, по которому до 25 января в стране будет длиться полный локдаун. Спортивные мероприятия посещать будет запрещено. Пока неизвестно, продлится ли запрет на время плей-офф.
Групповой этап стартует 19 января. Сборная Украины проведет первый матч против хозяев турнира.
Ранее голкипер «сине-желтых» Юрий Савенко заявил, что задачей-минимум для команды является выход в финал.
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