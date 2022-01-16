Матчи сборной Украины на групповом этапе Евро-2022 пройдут без зрителей

Старт «сине-желтых» на континентальном первенстве – уже 19 января

Фото - UEFA

Матчи группового этапа футзального Евро-2022 пройдут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Местные власти приняли решение, по которому до 25 января в стране будет длиться полный локдаун. Спортивные мероприятия посещать будет запрещено. Пока неизвестно, продлится ли запрет на время плей-офф.

Групповой этап стартует 19 января. Сборная Украины проведет первый матч против хозяев турнира.

Ранее голкипер «сине-желтых» Юрий Савенко заявил, что задачей-минимум для команды является выход в финал.