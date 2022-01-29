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Лучший бомбардир сборной Украины получил травму в матче против Португалии

В заявке «сине-желтых» на решающую игру группы было лишь 10 футзалистов
Футзал
09:01
Лучший бомбардир сборной Украины получил травму в матче против Португалии
Михаил Зварич / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александра Косенко рассказал о травме лучшего бомбардира команды на Евро-2022 Михаила Зварича в матче третьего тура группового этапа против Португалии (0:1). Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

У него что-то с мизинцем. Трудно сказать, насколько это сильно повреждение. Надеемся, что это только убой. Проведем обследование, будем надеяться, что он сможет играть.

Отметим, что «сине-желтые» и до матча с Португалией столкнулись с кадровыми трудностями. В заявке на встречу было лишь 10 футзалистов.

31 января сборная Украины сыграет в четвертьфинале Евро-2022 против Казахстана.

Сергей Стаднюк
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Теги

Евро-2022 (футзал) сборная Украины (футзал) травмы

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