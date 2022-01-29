Поражение, за которое не стыдно. Обзор матча Украина – Португалия

Действующие чемпионы Европы и мира лишь в концовке дожали «сине-желтых»

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Сборная Украины уступила в матче третьего тура группового этапа Евро-2022 против Португалии (0:1). Тем не менее, «сине-желтые» пробились в плей-офф турнира.

Подопечные Александра Косенко имели опасные моменты до перерыва. Во втором тайме даже выходил пятый полевой игрок. Однако за три минуты до конца действующий чемпион мира и Европы дожал соперника.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет против Казахстана.