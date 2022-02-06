Украина проиграла Испании и осталась без медалей на Евро-2022
Португалия отыгралась с 0:2 и обыграла Россию в финале Евро-2022
Коэлью оформил дубль
06 февраля 20:35
Фото: UEFA
Сборная Португалии стала победителем Евро-2022. В финале команда обыграла сборную России.
Россия забила дважды, однако упустила победу. Трижды португальцы забили во втором тайме.
Дубль в матче оформил Коэльо.
Евро-2022. Финал:
Португалия - Россия 4:2
Голы: Пасу, 19, Коэльо, 27, 32, Варела, 40 — Соколов, 10, Афанасьев, 13
Третье место заняла сборная Испании, обыграв Украину (4:1).
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