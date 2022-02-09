Президент АФУ: «Жена спрашивает, мол, не боюсь ли, если обыграем Россию, что Путин начнет Третью мировую»

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Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал о психологической нагрузке на сборную на Евро-2022, в том числе до и во время матча с Россией.





Еще раз хочу напомнить о аспекте важности игры. Уверен, что кроме, может, Шевченко, Ярмоленко, ни один игрок из национальной сборной большого футбола не получал того давления, которое было у этих ребят. За день, в день матча такого безумного давления никто не получал.

Первые моменты, первые стартовые минуты – наверняка вы видели большую нервозность и волнение игроков. Считаю, это нормальный процесс живого человека, у которого есть сердце, который через это никогда не проходил.

Где-то оно сыграло в пользу самого футзала, его популяризации, раскрутки, но где-то оно сыграло и в минус, потому что ребята получили большую психологическую нагрузку. Они тоже читают, видят, живут, общаются с родными.

У меня жена говорит: «Не боишься, если обыграете Россию, что Путин начнет Третью мировую?» И она не шутит. Очень большая психологическая нагрузка. А что мы их обыграем – сами россияне боятся».