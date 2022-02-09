Президент АФУ: «Жена спрашивает, мол, не боюсь ли, если обыграем Россию, что Путин начнет Третью мировую»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Окончен
21:45 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Окончен
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол 1:4 Окончен
18:30 Донбасс - Белый Барс 8:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс 2:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Джерси Дэвилз 1:7 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 4:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Вегас Голден Найтс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс 135:109 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс 116:131 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс 114:134 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Шарлотт Хорнетс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Кривбасс -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Николаев -:- Запланирован
матч-центр

Президент АФУ: «Жена спрашивает, мол, не боюсь ли, если обыграем Россию, что Путин начнет Третью мировую»

Владыко – о давлении на сборную в течение Евро-2022
Футзал
10:36
Президент АФУ: «Жена спрашивает, мол, не боюсь ли, если обыграем Россию, что Путин начнет Третью мировую»
Фото: sport.unian.net

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко рассказал о психологической нагрузке на сборную на Евро-2022, в том числе до и во время матча с Россией.

«В большом футболе разводят команды. На стадии 1/2 уже невозможно развести.

Еще раз хочу напомнить о аспекте важности игры. Уверен, что кроме, может, Шевченко, Ярмоленко, ни один игрок из национальной сборной большого футбола не получал того давления, которое было у этих ребят. За день, в день матча такого безумного давления никто не получал.

Первые моменты, первые стартовые минуты – наверняка вы видели большую нервозность и волнение игроков. Считаю, это нормальный процесс живого человека, у которого есть сердце, который через это никогда не проходил.

Где-то оно сыграло в пользу самого футзала, его популяризации, раскрутки, но где-то оно сыграло и в минус, потому что ребята получили большую психологическую нагрузку. Они тоже читают, видят, живут, общаются с родными.

У меня жена говорит: «Не боишься, если обыграете Россию, что Путин начнет Третью мировую?» И она не шутит. Очень большая психологическая нагрузка. А что мы их обыграем – сами россияне боятся».

Ранее капитан сборной по футзалу высказался по поводу 4-го места Украины на Евро-2022.

Источник: Трибуна Максим Удовин
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Евро-2022 (футзал) Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

УАФ приобрела для сборной Украины паркет, аналогичный тому, на котором играли матчи Евро-2022
УАФ приобрела для сборной Украины паркет, аналогичный тому, на котором играли матчи Евро-2022
Футзал
08 февраля 11:57
Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»
Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»
Футзал
08 февраля 09:41
Косенко: «Ребята отдали максимум усилий, чтобы подарить нашим болельщикам радостные эмоции»
Косенко: «Ребята отдали максимум усилий, чтобы подарить нашим болельщикам радостные эмоции»
Футзал
08 февраля 08:58
Как сборную Украины встретили после возвращения с Евро-2022
Как сборную Украины встретили после возвращения с Евро-2022
Футзал
08 февраля 08:35
Игрок сборной Украины – об 1:4 с Испанией: «Не считаю, что уступили по игре»
Игрок сборной Украины – об 1:4 с Испанией: «Не считаю, что уступили по игре»
Футзал
07 февраля 16:21
Игрок сборной Украины: «Когда мы дошли до полуфинала, то были очень довольны этим результатом»
Игрок сборной Украины: «Когда мы дошли до полуфинала, то были очень довольны этим результатом»
Футбол Примерa (Испания)
07 февраля 14:05

Новости: Футзал

Президент АФУ: «Жена спрашивает, мол, не боюсь ли, если обыграем Россию, что Путин начнет Третью мировую»
Президент АФУ: «Жена спрашивает, мол, не боюсь ли, если обыграем Россию, что Путин начнет Третью мировую»
10:36
Косенко: «Четвертое место на Евро – не случайность. Мы давно закладывали фундамент для этого»
Косенко: «Четвертое место на Евро – не случайность. Мы давно закладывали фундамент для этого»
08 февраля 18:27
УАФ приобрела для сборной Украины паркет, аналогичный тому, на котором играли матчи Евро-2022
УАФ приобрела для сборной Украины паркет, аналогичный тому, на котором играли матчи Евро-2022
08 февраля 11:57
Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»
Шотурма: «Мы сражались за Украину. Горжусь тем, что нахожусь в этой сборной»
08 февраля 09:41
Косенко: «Ребята отдали максимум усилий, чтобы подарить нашим болельщикам радостные эмоции»
Косенко: «Ребята отдали максимум усилий, чтобы подарить нашим болельщикам радостные эмоции»
08 февраля 08:58
Как сборную Украины встретили после возвращения с Евро-2022
Как сборную Украины встретили после возвращения с Евро-2022
08 февраля 08:35
Игрок сборной Украины – об 1:4 с Испанией: «Не считаю, что уступили по игре»
Игрок сборной Украины – об 1:4 с Испанией: «Не считаю, что уступили по игре»
07 февраля 16:21
Шотурма: «За Украину на Евро-2022 не стыдно вообще»
Шотурма: «За Украину на Евро-2022 не стыдно вообще»
07 февраля 09:10
Косенко: «Доволен четвертым местом Украины на Евро-2022»
Косенко: «Доволен четвертым местом Украины на Евро-2022»
06 февраля 22:27
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Послесловие
Ужас на Олимпийских играх. Лыжница вовсю пыталась зацепиться за медаль – страшно упала: ногу вывернуло в другую сторону
Olympics Пекин-2022
07 февраля 16:45
Все новости