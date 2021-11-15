Проверку испанцами не прошли. Сборная Украины по футзалу разгромно проиграла в контрольном матче
Футзальные сборные Украины и Испании провели товарищеский матч в городе Логроньо.
Уже на 10-й минуте счет открыл игрок «Фурии Рохи» Лозано, воспользовавшись неразберихой у ворот «сине-желтых».
Второй мяч испанцев пришелся на самый старт второго тайма – после удачной комбинации отличился Адольфо.
Под занавес встречи испанцы еще и получили право на пенальти. Вратарь украинцев Ципун отразил удар лицом, но рефери оказался безжалостен к самоотверженности голкипера и попросил перебить пенальти, так как украинец вышел с ворот раньше времени.
Во второй раз Лозано уже не оплошал и вколотил третий мяч в ворота «сине-желтых».
Уже завтра, 16-го ноября украинцы еще раз сыграют с серебренными призерами прошлого Евро.
Канал XSPORT также покажет эту встречу. Начало – в 19:30.
Товарищеский матч
Испания – Украина 3:0
Голы: Лозано, 10, 39, Адольфо, 21.
Испания: Эрреро, Плана, Ортис, Лозано, Рауль Гомес, Мелладо, Сесилио, Катела, Перес, Эстебан, Райа, Солано, Адольфо, Борха Диас.
Украина: Цыпун, Малышко, Белоцерковец, Микитюк, Корсун, Педяш, Журба, Лебедь, Серый, Абакшин, Фаренюк, Радевич, Савенко.
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