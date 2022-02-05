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РФС усмотрел в кричалках украинских болельщиков призивы к убийству российских граждан

Союз подал очередную жалобу в UEFA, связанную с «сине-желтыми»
Футзал
05 февраля 22:37
РФС усмотрел в кричалках украинских болельщиков призивы к убийству российских граждан
Фото - UEFA

РФС после полуфинального матча Евро-2022 Украина – Россия (2:3) обратился в UEFA с жалобой на болельщиков «сине-желтых», сообщает ТАСС. В организации считают, что кричалки фанатов нарушили целый ряд норм.

Российский футбольный союз направил обращение в UEFA с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время матча, состоявшегося 4 февраля в Нидерландах, украинские болельщики на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан.

Ранее РФС уже жаловался на форму сборной Украины с изображенным полуостровом Крым.

Сергей Стаднюк
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Евро-2022 (футзал) сборная Украины (футзал)

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