Сборная Украины стала первой командой, которая забила России более одного гола на Евро-2022
Российский телеканал включил интершум на матче Украина – Россия после знаменитой кричалки в адрес Путина
Игра проходила в Амстердаме
04 февраля 20:41
Фото: УАФ
Сборная Украины проиграла России (2:3) в матче полуфинала Евро-2022.
Во время игры украинский болельщики кричали знаменитую кричалку в адрес президента России Владимира Путина.
Фанаты в первом тайме кричали: «Путин – х###о».
На второй тайм российский телеканал «Матч ТВ» включил интершум. Сама полуфинальная игра проходила в Амстердаме.
Украина сыграет в матче за третье место 6 февраля.