Украина находилась на тончайшей грани от вылета с Евро. Нидерланды забили сразу же после сирены

Сербия одержала волевую победу и подарила «сине-желтым» путевку в четвертьфинал

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Сборная Украины в третьем туре группового этапа Евро-2022 минимально уступила Португалии (0:1). Однако, несмотря на два поражения, подопечные Александра Косенко вышли из квартета.

Путевку в следующий раунд подарила победа Сербии над Нидерландами (3:2) после 0:2 по ходу игры. Но «сине-желтые» были за доли секунды от вылета.

Дело в том, что Мохамеду Аттаиби в самой концовке удалось затолкать мяч в ворота сербов. Правда сделал он это уже после сирены об окончании матча.

Кроме того, Саид Бузамбу не реализовал пенальти на 35-й минуте. В случае ничьей именно Нидерланды бы вышли в плей-офф.

В четвертьфинале Украина сыграет против Казахстана.